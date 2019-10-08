Песков пообещал выяснить ситуацию с отказом в проверке полицейских, из-за которых дочь Азара осталась в квартире одна

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал выяснить ситуацию с отказом в проверке действий полицейских, из-за которых малолетняя дочь журналиста Ильи Азара осталась в квартире одна. Вчера Азар опубликовал ответ СК, в котором говорится, что ведомство не нашло оснований для проверки. Журналист сообщил Интерфаксу, что намерен обжаловать решение СК.
2019-10-08T13:30:00+03:00
2019-10-08T13:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 08 октября 2019
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