Песков пообещал выяснить ситуацию с отказом в проверке полицейских, из-за которых дочь Азара осталась в квартире одна

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал выяснить ситуацию с отказом в проверке действий полицейских, из-за которых малолетняя дочь журналиста Ильи Азара осталась в квартире одна. Вчера Азар опубликовал ответ СК, в котором говорится, что ведомство не нашло оснований для проверки. Журналист сообщил Интерфаксу, что намерен обжаловать решение СК.