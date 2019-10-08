Z Архив новостей новости
5 3 6 517
13:30, 08 октября 2019

Песков пообещал выяснить ситуацию с отказом в проверке полицейских, из-за которых дочь Азара осталась в квартире одна

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал выяснить ситуацию с отказом в проверке действий полицейских, из-за которых малолетняя дочь журналиста Ильи Азара осталась в квартире одна. Вчера Азар опубликовал ответ СК, в котором говорится, что ведомство не нашло оснований для проверки. Журналист сообщил Интерфаксу, что намерен обжаловать решение СК.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 октября Поздравить…

5 258 6 6608 07.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 414 6 31274 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 311 6 24819 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От этой истории очень дурно пахнет Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом…

5 100 6 9472 07.10
Kсша, рф, политика, депутаты, задержания, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 75 6 9780 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

До конца вместе В день 7 октября близкие и друзья Владимира Путина будут отмечать его появление на свет. А другая часть страны — близкие, друзья Анны Политковской — будут склонять головы в день ее памяти…

5 112 6 14672 07.10
Kполитика, общество, путин, политковская, события
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 124 6 19783 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Блоги

+ В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком. При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба…

5 199 6 32461 07.10
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, путин, дети, события
Блоги

Кусок эфира

Игорь Свинаренко: О донбасской идентичности У меня такой жёсткий донецкий космополитизм. Я не принадлежу ни к какой нации. И вообще все беды в основном от людей, которые на 100% по крови куда-то относятся. У которых одна кровь, одна мысль… Один фюрер…

5 43 6 7827 09:20
Kдонбасс, общество, украина, передачи, мнения
Блоги

«Замалчивание или искажение исторических событий показывают слабость правового государства» Обращение Анатолия Вилкова, академика РАХ, ответственного секретаря Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны к Владимиру Путину…

5 87 6 15716 05.10
Kистория, культура, минкульт, путин, события
Блоги

В Якутске прошел согласованный пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом Участники держали плакаты «Свободу шаману!», «Россия с тобой!», «Я/Мы шаман» и «Нет карательной медицине»...

5 38 6 7201 05.10
Kякутия, пикеты, общество, фото, события
Новости

В Москве полиция сорвала открытие выставки под названием «Осень пахана», приуроченной ко дню рождения Путина Она должна была открыться этим вечером в галерее DorDor на  Ходынской улице…

5 28 6 12425
Блоги

+ Брифинг Владимира Зеленского о формуле Штайнмайера Брифинг Владимира Зеленского о формуле Штайнмайера Президент Украины заявил об устранении преград для проведения саммита в «нормандском формате»...

5 240 6 69925 01.10
8читать ;смотреть
Kзеленский, украина, трамп, события
Блоги

+ «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги Владимир Путин в компании Сергея Шойгу пособирал грибы в преддверии своего дня рождения, который он отмечает 7 октября…

5 314 6 64350 07.10
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Логики ГУЛАГа Проблема, которую вполне ответственно и прозорливо сформулировала Светлана Прокопьева, становится для современного российского общества ключевой. Это проблема избыточного и нелегитимного государственного насилия…

5 88 6 18326 05.10
Kсуды, насилие, репрессии, аресты, власть, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Факс как зеркало русской экономики Российская Империя умерла в 1973. Для истории это редчайший, возможно единственный случай, когда у неоднородного, длительного, многовекового процесса есть довольно точная дата…

5 35 6 7258 02.10
Kссср, технологии, события

Популярное за неделю

Новости

Медсестры онкоцентра Блохина намерены уволиться вслед за врачами Причиной стали низкие зарплаты…

5 3 6 4825
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ничего близко в словах Прокопьевой нет, что является оправданием терроризма. Если эти слова нельзя говорить, то получается, что можно говорить только «вечернему мудозвону»...

5 87 6 84543 05.10
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Почему следственные органы не нашли заказчиков Анны Политковской?
5 31 6 7402 07.10
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 389 6 253489 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ «В Москву свою езжайте…» «В Москву свою езжайте…» Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением…

5 233 6 219347 02.10
8читать ;смотреть
Kмедицина, общество, мнения, политика
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8100991
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4219408

Сегодня в эфире