СК объявил о завершении расследования в отношении директора центра «Феникс», где скончался актер Марьянов

СК объявил о завершении расследования в отношении директора московского реабилитационного центра «Феникс», где два года назад скончался актер Дмитрий Марьянов. Руководитель центра Оксана Богданова обвиняется по нескольким статьям, в том числе оказания услуг, не отвечающих требований безопасности и оставлением в опасности. По этим статьям ей грозит до шести лет лишения свободы. Как говорится в сообщении СК, Богданова знала о плохом самочувствии актера, но запретила вызывать скорую помощь. Кроме того, глава центра распорядилась выдать Марьянову препараты, приобретенные у «неизвестных производителей с неустановленными сроками годности». По мнению экспертов, Марьянова можно было спасти при своевременном направлении в лечебное учреждение, — сообщает ТАСС.
2019-10-08T13:30:00+03:00
2019-10-08T13:32:45+03:00
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13:30, 08 октября 2019
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