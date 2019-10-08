СК объявил о завершении расследования в отношении директора центра «Феникс», где скончался актер Марьянов

СК объявил о завершении расследования в отношении директора московского реабилитационного центра «Феникс», где два года назад скончался актер Дмитрий Марьянов. Руководитель центра Оксана Богданова обвиняется по нескольким статьям, в том числе оказания услуг, не отвечающих требований безопасности и оставлением в опасности. По этим статьям ей грозит до шести лет лишения свободы. Как говорится в сообщении СК, Богданова знала о плохом самочувствии актера, но запретила вызывать скорую помощь. Кроме того, глава центра распорядилась выдать Марьянову препараты, приобретенные у «неизвестных производителей с неустановленными сроками годности». По мнению экспертов, Марьянова можно было спасти при своевременном направлении в лечебное учреждение, — сообщает ТАСС.