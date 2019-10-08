Полиция предложила губернатору Красноярского края Александру Уссу попросить о дополнительной охране

В региональном управлении МВД это связывают с возможными провокациями в отношении губернатора и членов его семьи, — сообщает РБК. По закону, безопасность высших должностных лиц регионов обеспечивается военнослужащими Росгвардии. При этом губернаторов охраняют исключительно на договорной основе, а стоимость таких услуг определяется соответствующими подразделениями Войск национальной гвардии по согласованию с Минфином.