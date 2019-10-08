ГУ МВД по Москве подал два иска к Навальному и другим оппозиционным политикам на общую сумму почти 18 миллионов рублей

Главное управление МВД по Москве подал два иска к Алексею Навальному и другим оппозиционным политикам на общую сумму почти 18 миллионов рублей, — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда. Полиция просит возместить ущерб, привлеченный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение порядка на двух несогласованных акциях 27 июля и 3 августа. ГУВД Москвы присоединилось к судебному конвейеру по выжиманию из нас всех возможных средств, — сказал Георгий Албуров, один из ответчиков по искам. По его словам, речь идет о политическом преследовании.