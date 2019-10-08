Нобелевская премия по физике за 2019-ый год присуждена Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору. Таким образом, отмечены их работы в области астрономии и астрофизики, — объявил Нобелевским комитет Королевской шведской академии наук. Церемония награждения лауреатов, по традиции, пройдет в Стокгольме 10 декабря в день кончины Альфреда Нобеля.