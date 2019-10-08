Президентский Совет по правам человека обратился к послу Ирана с требованием освободить журналистку Юлию Юзик

Президентский Совет по правам человека обратился к послу Ирана с требованием освободить российскую журналистку Юлию Юзик. Она была задержана в Тегеране в конце сентября. Власти Ирана утверждают, что у нее возникли проблемы с визой, ни о каком шпионаже речи не идет.



Между тем, до сих пор к Юзик не пустили российских дипломатов.