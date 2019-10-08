Александр Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

По его словам, лицемерить в этом вопросе не надо. При этом белорусский лидер отметил, что нельзя игнорировать руководителей самопровозглашенных республик на востоке Украины. Лукашенко уверен, что окончания войны в Донбассе нельзя будет добиться без участия США в переговорах.