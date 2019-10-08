Московская полиция потребовала от оппозиционеров почти 18 млн рублей из-за двух акций протеста, прошедших этим летом в центре Москвы. В такую сумму столичный главк МВД оценил затраты на привлечение дополнительных сил и техники.

Иски к оппозиционерам столичная полиция подала в конце сентября в Симоновский суд Москвы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Ответчиками по первому делу из-за акции 27 июля, как отмечает издание, являются семеро человек. Среди них Алексей Навальный, Владимир Милов, а также ряд незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму: в т.ч Любовь Соболь, Илья Яшин и Иван Жданов. По этому иску полиция требует чуть менее 8,5 млн рублей. Еще около 9,5 млн рублей за акцию 3 августа столичный главк МВД требует также от Соболь, а кроме того, от главы отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Сам он, к слову, в интервью газете назвал иск полиции к оппозиционерам «забавным» и отметил, что будет оспаривать все решения не в их пользу. Жданов, в свою очередь, считает эти претензии «безумным политическим преследованием оппозиции». Как отмечается, досудебные беседы с участниками процессов назначены на 21 октября.

Ранее аналогичные иски к оппозиционерам уже выиграли «Мосгортранс», «Автодор», «Московский метрополитен» и ресторан «Армения». Общая сумма, которую по разным делам постановил взыскать суд, уже достигает почти 6 млн рублей.