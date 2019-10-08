В Стокгольме должны назвать имя нобелевского лауреата по физике. Уже в ближайшие минуты будет известно, это один ученый или несколько. В прошлом году были отмечены физики из США, Канады и Франции, которые занимаются изучением лазерных систем.
2019-10-08T12:30:00+03:00
2019-10-08T12:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 08 октября 2019
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