Американский астронавт Ник Хейг награжден Орденом мужества

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Минувшей осенью Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин должны были отправиться с Байконура на МКС. Через несколько минут после запуска произошла авария ракеты «Союз», Хейг и Овчинин не пострадали. Расследование установило, что причиной аварии стала ошибка при сборке.