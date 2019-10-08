Американский астронавт Ник Хейг награжден Орденом мужества

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Минувшей осенью Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин должны были отправиться с Байконура на МКС. Через несколько минут после запуска произошла авария ракеты «Союз», Хейг и Овчинин не пострадали. Расследование установило, что причиной аварии стала ошибка при сборке.
2019-10-08T12:30:00+03:00
2019-10-08T12:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 08 октября 2019
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