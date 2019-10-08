Полиция намерена осудить 18 миллионов рублей у группы оппозиционных политиков

В такую сумму оценивается привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка на несогласованный акциях 27 июля и 3 августа, — пишет «Коммерсант». По словам председателя координационного совета московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, этот иск может стать прецедентом.

«Здесь вопрос политического рода. Если будет такой прецедент, в таком случае любому преступнику или вору в законе, по которому ведется разработка, можно будет предъявлять иски за потраченные большие деньги. Любого кого задержат, кто будет виновен, на него можно подать в суд и взыскать деньги, которые потрачены на его задержание и дальнейшее содержание. Тогда МВД превратится в акционерное общество», — сказал он.

По словам М.Пашкина, получится так, что нарушители будут платить МВД дважды – «в виде налогов и в виде иска». Впрочем, добавил эксперт, в данной ситуации может начаться и обратный процесс. Оппозиционеры могут предъявить претензии следствию и суду за неправильно вынесенный приговор, к примеру, актеру П.Устинову, что и послужило причиной их выхода на улицу с протестной акции.

Ранее в пресс-службе Симоновского районного суда, куда были поданы два иска ГУ МВД Москвы к сторонникам оппозиционера А.Навального, представители полиции «просят возместить им ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий».