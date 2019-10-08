Один из самых популярных футбольных клубов страны – московское Динамо определился с тренером

Его возглавит потомственный динамовец.

Руководство сделало неожиданный выбор. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Кирилл Новиков, который до этого руководил молодежной командой. Она лидирует в первенстве дублеров и это стало одним из оснований для повышения Новикова, который будет совмещать обе должности. Кроме того, в заявлении клуба подчеркивается, что и.о. главного тренера — сын знаменитого защитника Динамо Александра Новикова, который является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. До отметки в 400 встреч ему не хватило всего лишь пяти игр. Александр был весьма жесток и даже получил уважительно прозвище коса. Назначение Новикова-младшего тем удивительнее, что в связи с клубом упоминались фамилии именитых иностранных и отечественных специалистов – Бердыева, Карреры и других.

Динамо не может выиграть в чемпионате России уже пять матчей подряд. После 12 тура команда занимает предпоследнее 15 место.