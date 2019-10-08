МВД требует от представителей оппозиции 18 миллионов рублей за работу полиции во время двух акций протеста в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на Симоновский районный суд, куда ранее были поданы два иска.

Ранее в отношении оппозиционеров иски подавали несколько транспортных организаций, в частности, Мосгортранс, Метрополитен, ГБУ «Автомобильные дороги», а также ресторан Армения.

Суммарно с ответчиков уже взыскано 5 миллионов рублей.