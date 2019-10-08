В администрации президента, по некоторым данным, недовольны результатами прошедших выборов в Мосгордуму

Как утверждается, столичной мэрии решили не отдавать на откуп ближайшие избирательные кампании в городе.

Главными ошибками мэрии в ходе кампании по выборам в Мосгордуму в администрации президента назвали слабый подбор кандидатов от власти и полную зачистку оппозиционеров. По крайней мере, так рассказали источники газеты «Ведомости». По их словам, неудовлетворительные выводы были сделаны в рамках двух закрытых мероприятий: на круглом столе ВЦИОМ с участием сотрудников администрации президента и семинаре АП для политтехнологов. Помимо прочего, отмечают собеседники, в Кремле недовольны слабой мобилизацией пенсионеров как одной из основных групп поддержки власти. Итоги выборов, по их словам, были непредсказемы в трети избирательных округов. Ошибочной, как утверждается, была признана и стратегия самовыдвижения членов «Единой России». В результате, говорят источники, в администрации президента решили не давать на откуп мэрии следующую крупную избирательную кампанию – по выборам в Госдуму в 2021 году. Сами столичные власти никак публикацию пока не прокомментировали.

В результате выборов в Мосгордуму, прошедших в сентябре, в столичный парламент прошли 20 оппозиционных кандидатов из 45. При этом до участия в кампании не были допущены целый ряд независимых кандидатов – среди них Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков.