В Москве женщины смогут бесплатно пройти обследование на рак груди. По данным департамента здравоохранения столицы, в акции примут участие почти 80 медицинских организаций. Для участия понадобятся только паспорт и полис ОМС.

Акция будет проходить в Москве с 12 октября по 3 ноября