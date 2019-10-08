Масштабные военные учения с участием почти 40 тысяч военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 в Европе

Масштабные военные учения с участием почти 40 тысяч военнослужащих США и других стран пройдут весной будущего года в Европе. Снаряжение для американцев начнут доставлять уже в феврале.

В европейском командовании США отмечают, что учения должны подтвердить боеготовность НАТО. Отмечается, что это будет самой крупной за 25 лет передислокацией военнослужащих США для учений.