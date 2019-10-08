Сегодня будет оглашен приговор по делу бывшего финансового директора Федерации баскетбола России Дмитрия Домани

По мнению следствия Домани вместе с бывшим Президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером Михаилом Кочаряном присвоил 127 миллионов рублей. Деньги за якобы проведенные мероприятия, презентации, изготовление разнообразной продукции оседали в карманах участников группы, а под все эти махинации составлялись фиктивные договора. Кроме того контракты проводились и через фирмы, которые были аффлированны с самой Аникеевой, причем по завышенным ценам. Кочарян скончался три года назад и дело в его отношении прекратили. Аникеева скрылась и объявлена в розыск. Что же до Домани, то он сбежал за границу, но власти Черногории арестовали его и экстрадировали в Россию. Прокурор попросил для него три с половиной года колонии общего режима.

Дмитрий Домани сделал прекрасную игровую карьеру. Он дважды становился экс-чемпионом мира, был капитаном лучшего клуба России – ЦСКА.