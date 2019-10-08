Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Вход решили сделать бесплатным из-за жалоб граждан на стоимость посещения санитарных комнат. Финансовая проверка показала, что 87 туалетов, оказывающих платные услуги, являются убыточными.

Бесплатными станут туалеты на 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах, которыми управляет дирекция железнодорожных вокзалов. Это сообщает издание «Гудок» со ссылкой на начальника дирекции Георгия Геворкяна. В пресс-службе дирекции также отметили, что на 80 вокзалах санитарные комнаты уже являются бесплатными.

Сейчас бесплатно пользоваться туалетом на вокзале могут пассажиры с билетом на поезд, дети до пяти лет, люди с инвалидностью и граждане, имеющие льготы.