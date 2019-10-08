В Палате представителей Конгресса США сегодня продолжат добиваться показаний в рамках процедуры импичмента Трампа

В Палате представителей Конгресса США сегодня продолжат добиваться показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Юрист Госдепа Ульрих Брехбюль был упомянут в анонимной жалобе, которую сотрудник ЦРУ написал в надзорный орган по итогам телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Автор жалобы сообщил, что Брехбюль присутствовал при разговоре и слышал его — в связи с этим три комитета Палаты представителей вызвали чиновника на дачу показаний в рамках процедуры импичмента Тпампу. Но глава Госдепа Майк Помпео на прошлой неделе в резком и гневном письме Конгрессу заявил, что чиновники его департамента не будут исполнять повестки — которые Госсекретарь назвал актом запугивания, из-за недостаточного времени для подготовки. Вчера в Палату Представителей не явился заместитель госсекретаря Джордж Кент, который, очевидно, действовал по прямому указанию Помпео. Поэтому и Брехбюля на Капитолийском холме сегодня ждать не стоит.

В то же время, посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, которого конгрессмены призвали уйти в отставку после того, как выяснилось, что он играл ключевую роль в продвижении интересов Трампа в украинском скандале, согласился дать показания. Об огромной роли Сондланда стало известно из показаний теперь уже бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, который предоставил конгрессу свою переписку с Сондландом. Волкер стал первым, кто дал показания в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу.

Тем временем Палата представителей затребовала от властей документы, которые касаются приостановки помощи Украине на 400 миллионов долларов.