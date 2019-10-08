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11:00, 08 октября 2019

В Счетной палате считают механизм отбора фильмов на получение субсидий недостаточно прозрачным

В Счетной палате считают механизм отбора фильмов на получение субсидий недостаточно прозрачным. Ведомство предлагает провести комплексную проверку киноотрасли и изменить подход к господдержке российских картин.

Счетная палата проверила, как расходуются средства, направленные на поддержку отечественного кино начиная с 2017 года. За это время объем субсидий на производство и прокат картин составил почти 23 миллиарда рублей. Отбором заявок занимались экспертные советы, в состав которых входили представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями господдержки. При этом при отборе не учитывали, например, успешность предыдущих проектов заявителей в прокате. Таким образом, отмечает аудитор Счетной палаты, создаются риски финансирования из бюджета аффилированных проектов или неэффективного использвоания средств. Ведомство предлагает Минкульту пересмотреть механизм предоставления субсидий. Аудитор также обратил внимание на то, что сейчас успех стратегии культурной политики оценивается только одним показателем – долей фильмов российского производства в общем объеме. В Счетной палате же предлагают дать комплексную оценку состояния отечественной киноотрасли и прописать механизмы привлечения внебюджетных средств и  внимания зарубежных зрителей и прокатчиков.

В Минкульте со многими выводами Счетной палаты согласились и пообещали исправить недостатки.



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