Песков назвал плановым повышение зарплат Путина и Медведева

«Да, плановая индексация», — ответил пресс-секретарь российского президента на вопрос журналистов о причинах повышения.

В соответствии с подписанным Путиным указом «в целях обеспечения социальных гарантий» на 4,3% увеличивается денежное вознаграждение президента и премьер-министра. Отдельными указами были повышены зарплаты председателя Следственного комитета, генерального прокурора России, министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, ряда других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и других высокопоставленных госслужащих.

В марте 2019 года премьер-министр России поручил с 1 октября проиндексировать зарплаты бюджетников и федеральных чиновников, их заработная плата также вырастет на 4,3%.