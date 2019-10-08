18 миллионов рублей, как выяснилось, требует взыскать полиция с организаторов протестных акций в Москв

Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу Симоновского районного суда. Туда поступили два иска еще 30-го сентября. Подробностей тогда не было.

Московский главк намерен отсудить значительные средства за привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка 27 июля и 3 августа.

Один из ответчиков, Георгий Албуров, сказал «Эху», что представители оппозиции будут оспаривать и эти иски.

Как ожидается, предварительная беседа по иску ГУВД состоится в Симоновском суде 21 октября.