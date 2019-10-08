Депутат ГД прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка: «Это становится тенденцией»

5 октября члена комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ингу Юмашева допросили сотрудники ФБР США.

«И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники Министерства иностранных дел не смогли отправиться на «Форт-Росс» в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом — наверное, это звенья одной цепи», — сказала Юмашева в эфире телеканала «Россия-24».

При этом Юмашева считает, что России нужно продолжать выстраивать конструктивные отношения с США, не поддаваться на провокации, не бояться и не обижаться. «Мы должны смотреть в будущее» — отметила депутат.

Избранная в Госдуму по федеральному списку «Единой России» от Башкирии Юмашева входит в состав комитета по международным делам.