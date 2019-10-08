Росстандарт: крафтовое пиво может исчезнуть в России с 2021 года

С 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза, в нем «производство крафтового пива не предусмотрено».

Деятельность компаний, которые занимаются производством крафтового пива, с 1 января 2021 года будет приостановлена. Об этом пишет RT со ссылкой на Росстандарт.

Положения регламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции будут действовать на территории России, по новым нормам пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов.

На сегодняшний день в России есть ГОСТы на производство пшеничного, светлого и темного пива, но как сообщили в Росстандарте, вводить стандарт на крафтовое пиво не планируется. При производстве крафта используют разные подходы, в том числе технологию, рецепт и ингредиенты, поэтому их нельзя подвести под стандарт, уточнили в ведомстве.