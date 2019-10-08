В ФБК считают иски к оппозиции за летние акции протеста «политически мотивированными» и будут их оспаривать в суде

Столичный главк МВД подал иски в суд по акциям протеста — 27 июля и 3 августа в Москве. Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров назвал эти иски «политически мотивированными» и уверил, что они будут оспорены в суде. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Суммы исков по этим делам оттуда же, что и суммы от предыдущих дел, то есть из головы, из ничего. Мы расцениваем этот иск, как и все предыдущие, абсолютно политически мотивированными. Иски направлены на то, чтобы просто отнять у нас все деньги. Мы будем судиться, будем оспаривать все решения», — сказал он.

По мнению Г.Албурова, данные иски от столичного главка, как и все предыдущие к оппозиции «поданы централизованно, они скоординированы». «Это видно даже по общим ошибкам в документах», — отметил он.

«Мы не согласны с исковыми требованиями, потому что полиция, как мы прочитали в новостях, потому что сами никаких пока документов не получили, полиция хочет получить с нас деньги за то, что она и так должна делать по закону. С требованиями мы не согласны, будем биться с ними в суде», — подчеркнул он.

Московский главк МВД подал два иска в Симоновский районный суд Москвы по двум несогласованным акциям протеста — 27 июля и 3 августа. В первом иске ответчиком выступает А.Навальный и еще несколько оппозиционеров, во втором — Л.Соболь и Г.Албуров. По первому иску полиция готовится отсудить 8 489 156 рублей, по второму — 9 402 033 руб.

Досудебная подготовка по обоим искам назначена на 21 октября.