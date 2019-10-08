Бывший начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

По факту смерти Алексея Бурксера проводится проверка, сообщает якутский главк Следственного комитета. На сайте СК уточняется, что тело Бурксера нашли с признаками суицида.

Экс-начальник рудника был обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

В 2017 году на руднике «Мир» произошла авария. При прорыве воды под землей находился 151 шахтер, 143 из них удалось спасти, остальные восемь погибли. По версии следствия, Алексей Бурксер и и.о. главного инженера рудника «Мир» Александр Манн не остановили работу рудника несмотря на признаки прорыва воды в пределах границ опасных зон. 7го октября они были арестованы