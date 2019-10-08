В России, Белоруссии и Таджикистане сегодня начнутся масштабные учения «Боевое братство-2019»

Главная цель маневров – отработка совместных действий против террористических группировок.

Учения будут состоять из четырех этапов – «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон» и «Нерушимое братство». На первом коллективные силы стран ОДКБ будут отрабатывать антитеррористические операции, на втором – разведывательные действия. «Эшелон» будет посвящен тыловому обеспечению войск. В ходе «Нерушимого братства», которое пройдет на территории Таджикистана, стороны потренируются отражать террористические атаки, после чего миротворческие силы ОДКБ отработают сценарии постконфликтного урегулирования в пострадавших от условных террористов зонах. Как сообщает «Московский комсомолец», в общей сложности во всех этапах учений примут участие около 10 тысяч человек. Будет задействована и разного рода техника, включая самолеты, вертолеты и беспилотники.

Завершатся учения 29 октября.