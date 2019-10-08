Чемпионы страны баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в трех матчах. Армейцы уступили питерскому Зениту.

Причиной стал провал в третьей четверти, когда ЦСКА удалось набрать только 13 очков. Зенит перехватил лидерство и удержал его до финала. На последних секундах армейцы могли перевести игру в овертайм, но после дальнего броска мяч в кольцо не опустился 79:82. Самым результативным у Зенита стал бывший игрок столичного клуба Евгений Воронов, который набрал 15 очков. ЦСКА впервые уступил питерскому клубу дома, а до этого на старте сезона была и неудача в матче с Енисеем, которая в теорию случайностей и вовсе не вписывается. Перед началом чемпионата москвичи резко обновили состав. Команду покинули 6 игроков, среди которых и лидеры – Родригес, де Коло и другие. Среди пришедших есть весьма сильные игроки, тот же Майк Джеймс – лучший бомбардир Евролиги и сольные номера он исполнял классно, но цельной картины пока нет.



После трех туров ЦСКА занимает только 7 место в таблице Единой Лиги ВТБ, Зенит – не второй позиции.