Администрация президента США по некоторым данным может выйти из Договора по открытому небу

В палате представителей Конгресса попросили подчинённых Дональда Трампа разъяснить ситуацию.

Опрометчивым решением назвал возможное намерение Белого дома выйти из соглашения Элиот Энгель. Глава комитета нижней палаты Конгресса США по международным делам дал это понять в письме советнику президента по национальной безопасности Роберту О’Брайену. Договор по открытому небу позволяет странам-участникам совершать облеты территорий друг друга с целью наблюдения за военной деятельностью. Выход из соглашения принесёт пользу России, но навредит партнёрам США и их интересам в сфере безопасности, отмечает конгрессмен. Поскольку это может привести к развалу НАТО. Соглашение сейчас позволяет Штатам и союзникам контролировать развертывание российских вооруженных сил. Договор должен действовать «применительно к Калининграду и грузинским территориям Абхазии и Южной Осетии», — пишет конгрессмен. Он призвал команду Трампа не предпринимать необдуманных действий и тщательно обсудить вопрос с Конгрессом. В письме Энгель ссылается на некие сообщения о том, что администрация Трампа готовится выйти из договора, но не уточняет источники этой информации. В Белом доме письмо конгрессмена пока не комментируют.

Договор по открытому небу был подписан рядом стран, включая Россию и США, 27 лет назад. Москва ратифицировала его весной 2001, а недавно обвинила США в нарушении условий этого соглашения.