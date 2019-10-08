Прокуратура сегодня обжалует приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому

Представители ведомства утверждают, что он нарушил условия досудебного соглашения.

Заседание по апелляции на приговор Ребровскому начнется в два часа дня в Мосгорсуде. Ему назначили 2,5 года колонии за создание и участие в экстремистском сообществе после того, как обвиняемый признал вину. Однако в июле на заседании по делу других фигурантов Ребровский неожиданно отказался от своих прошлых показаний. По его словам, он согласился дать нужные следствию свидетельства под давлением – следователь угрожал завести на него дело по статье о терроризме. В случае согласия сотрудничать Ребровскому, напротив, обещали условный срок, при этом в итоге он был приговорен к реальному заключению в колонии.

Адвокат одной из фигуранток Максим Пашков рассказал изданию «Медиазона», что в случае отмены приговора осужденному его дело, вероятно, рассмотрят вместе с остальными обвиняемыми. Тогда весь процесс «Нового величия» начнется сначала.

По версии обвинения, состоявшие в организации «Новое величие» молодые люди собирались устроить вооруженный переворот в России. Защита фигурантов считает дело сфабрикованным и заявляет, что они стали жертвами провокации со стороны ФСБ.