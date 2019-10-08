Сбербанк признал, что в сети оказались данные 5 тысяч карт

Изначально в банке утверждали, что было скомпрометировано всего 200 карт.

Сотрудник Сбербанка, который ранее признался в продаже учетных записей кредитных карту уральского отделения, как выяснилось, передал данные не о двух сотнях карт, а о пяти тысячах. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В нем отмечается, что значительное число карт были устаревшими и неактивными, их уже перевыпустили, и никакой угрозы для средств клиентов нет. Как сообщили в Сбербанке, сотрудник продал данные одной из преступных групп через даркнет — скрытый от обычных пользователей сегмент интернета. Об утечке ранее писала газета «Коммерсант». В компании DeviceLock рассказали изданию, что на одном из заблокированных форумов появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка», в ней, как отмечается, были данные 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. В кредитной организации после этого заявили, что пострадавших всего 200 человек. В банке провели внутренне расследование и за сутки нашли виновного сотрудника.

В Сбербанке подчеркивают, что все данные клиентов были изъяты из сети.