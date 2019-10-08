Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова считает, что в Москве уничтожается история города. В интервью «Эху» она сказала, что исчезают ценные исторические здания.
Елена Шувалова решила сегодня провести пикет у здания московской мэрии.
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Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова считает, что в Москве уничтожается история города. В интервью «Эху» она сказала, что исчезают ценные исторические здания.
Елена Шувалова решила сегодня провести пикет у здания московской мэрии.