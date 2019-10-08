В Череповце сегодня утром при попытке взлома банкомата погиб человек. Как сообщает пресс-служба МЧС, погибшим оказался 37-летний житель Петрозаводска, который пытался вскрыть банкомат с помощью газового оборудования.

Взрыв произошел в помещении Сбербанка на первом этаже 5-этажного жилого дома. Несущие конструкции здания не пострадали.