Более тысячи человек подписали петицию с призывом вернуть задержанную в Иране журналистку Юлию Юзик в Россию

Ее арестовали в Тегеране неделю назад. В российском МИДе рассчитывают на скорое освобождение Юзик.

«Нынешняя ситуация вокруг россиянки Юлии Юзик — молчание представителей иранского МИДа, заключение Юлии под стражу без информирования Консульства России, долгое содержание под стражей для «дачи объяснений» без допуска Консула и адвоката — напоминает абсурд», — отмечается в петиции, размещенной на Chage.org. Подписанты требуют от иранской стороны открытого расследования, немедленной встречи Юзик с адвокатом и представителями России и ее возвращении на родину. Ранее стало известно, что задержание россиянки 2 октября не связано с подозрениями в шпионаже – проблема касается визовых нарушений. В петиции отмечается, что в подобной ситуации журналистку вряд ли держали бы в изоляции, допрашивая ее без адвоката. Она сама сообщила матери, что ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, из-за чего ей грозит 10 лет тюрьмы. В российском МИДе утверждают, что в процессе освобождения журналистки «безусловно, есть обнадеживающие детали», но раскрывать их преждевременно. В ведомстве рассчитывают на благополучный исход.

Российские дипломаты надеются, что в ближайшее время смогут встретиться с Юлией Юзик.