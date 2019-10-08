Сбербанк признал утечку данных пяти тысяч клиентов

Ещё несколько дней назад речь шла всего лишь о двух сотнях человек. Предполагаемый преступник задержан.

Все пострадавшие клиенты уральского отделения Сбербанка. Пять тысяч учётных записей кредитных карт сотрудник финансовой организации недавно продал преступной группе в теневом сегменте интернета. Об этом сообщили в Сбербанке по итогам внутреннего расследования после серьёзного происшествия. Там уверяют, что многие карты были неактивными. Скомпрометированные карты перевыпустили, средства клиентов в безопасности. Сначала в Сбербанке говорили об утечке данных двух сотен клиентов. По поводу случившегося на выходных лично высказался глава Сбербанка Герман Греф. Он подтвердил, что украдены персональные данные двухсот клиентов, карты уже перевыпустили, деньги никто не потерял. Греф также сообщил, что личные данные всех владельцев карт находятся в нескольких источниках и они под контролем банка. Тогда же стало известно о задержании предполагаемого преступника, это теперь уже бывший руководитель сектора одного из бизнес-подразделений Сбербанка. Мужчину допросили следователи. Его личность пока не раскрывается. В банке сообщили, что он совершил преступление с корыстными целями.

Газета «КоммерсантЪ» ранее предположила, что от действий злоумышленника могли пострадать миллионы клиентов Сбербанка. Личные данные владельцев как действующих, так и закрытых карт — оказались на чёрном рынке. В банке это опровергли и вскоре заявили о том, что преступник установлен.