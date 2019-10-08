Главком ВКС дал указание командирам соединений и частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках

Главком ВКС Сергей Суровикин дал устное указание командирам соединений и воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках и календари. Как стало известно РБК, также не должно быть цветов и картин.

Соответствующая телеграмма была разослана еще 20-го сентября. Утверждается, что это необходимо «в целях организации работы командиров».