Украинский суд может сегодня признать незаконным национализацию крупнейшего банка страны

Иск подал бывший акционер «ПриватБанка», олигарх Игорь Коломойский.

Коломойский и его бизнес-партнеры лишились долей в «ПриватБанке» в 2016 году. Его клиентами к тому моменту были более 20 миллионов человек, с ним работал почти весь малый и средний бизнес. Правительство докапитализировало организацию почти на 150 миллиардов гривен.

Борьба за возвращение активов ведется в нескольких инстанциях, в том числе и за пределами Украины, например, в Высоком суде Лондона.

В апреле, еще при президенте Порошенко окружной суд Киева признал национализацию незаконной. Власти обжаловали это решение. Аналогичный вопрос будет сегодня обсуждаться в хозяйственном суде украинской столицы. Решение суда в пользу Коломойского и кипрской конторы, которой принадлежала доля в банке, будет означать возвращение ему акций спасенного за счет налогоплательщиков «Приватбанка».

Возвращение «Приватбанка» Коломойскому напугает инвесторов и приведет к прекращению сотрудничества с Международным валютным фондом, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.