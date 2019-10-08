КоммерсантЪ: Новая волна губернаторских отставок может начаться во второй половине октября

Новая волна губернаторских отставок может начаться во второй половине октября. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на близкие к администрации президента источники. Речь идет о регионах, где в 2020 году должны пройти выборы. Это Еврейская автономная область, Пензенская, Калужская, Архангельская области, а также Камчатский край и Чувашия.