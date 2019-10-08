«Сбербанк» сообщает о росте числа скомпрометированных карт до пяти тысяч. Ранее говорилось о 200-х. В сообщении кредитной организации отмечается, что карты были перевыпущены и угрозы для средств клиентов нет.

Служба безопасности «Сбербанка» ранее заявила, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка пытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.