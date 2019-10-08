Трамп: Соединенные Штаты разрабатывают «невероятные новые вооружения, которые никто даже не может себе представить»

Соединенные Штаты разрабатывают «невероятные новые вооружения, которые никто даже не может себе представить» — об этом заявил Дональд Трамп. Он дал понять, что в ближайшие недели американская сторона продемонстрирует новые системы широкой публике.
2019-10-08T08:15:00+03:00
2019-10-08T08:16:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:15, 08 октября 2019
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