Чукотка — лидер по смертности от алкоголя среди российских регионов. По данным РБК, каждый девятый человек, который скончался там в 2018 году, официально умер из-за проблем, связанных с употреблением спиртного.

Сложная ситуация также в Магаданской области и Ненецком автономном округе.