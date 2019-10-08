Президент Эквадора Морено обвинил венесуэльского коллегу Мадуро в попытке дестабилизировать обстановку в стране

Президент Эквадора Ленин Морено обвинил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в попытке дестабилизировать обстановку в стране. По его мнению, к этому также причастен бывший президент республики Рафаэль Корреа. В Эквадоре ранее вспыхнули протесты. Они начались после того, как власти отменили субсидии на дизель и бензин, и цены на топливо выросли более чем в два раза.