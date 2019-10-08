Президент Эквадора Морено обвинил венесуэльского коллегу Мадуро в попытке дестабилизировать обстановку в стране

Президент Эквадора Ленин Морено обвинил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в попытке дестабилизировать обстановку в стране. По его мнению, к этому также причастен бывший президент республики Рафаэль Корреа. В Эквадоре ранее вспыхнули протесты. Они начались после того, как власти отменили субсидии на дизель и бензин, и цены на топливо выросли более чем в два раза.
2019-10-08T08:04:00+03:00
2019-10-08T08:06:26+03:00
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08:04, 08 октября 2019
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