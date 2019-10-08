В Кремле недовольны итогами выборов в Мосгордуму

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, столичной мэрии больше не отдадут на откуп избирательные кампании в городе.

Мэрия Москвы перед выборами в городскую думу не смогла мобилизовать пенсионеров как одну из основных групп поддержки власти. Пожилых людей впервые не было среди активного электората. Протесты в столице их обескуражили, они не поняли за кого теперь голосовать, рассказал Ведомостям один из сотрудников администрации президента, участник круглого стола ВЦИОМа, на котором с представителями Кремля недавно обсудили выборы в парламент. Мероприятие провели в закрытом режиме. Плохая работа с пожилым электоратом — не единственная ошибка команды Сергея Собянина. Самовыдвижение единороссов, зачистка оппозиционеров и слабый подбор кандидатов от власти тоже говорят о серьёзном проколе. Оппозиционеров надо было допустить к выборам, но выставить сильных спойлеров, сказал газете участник закрытого семинара администрации президента для политтехнологов, работавших на выборах. Там обсудили также придуманную Алексеем Навальным и его соратниками технологию умного голосования, она заключалась в поддержке самого сильного кандидата не от мэрии. На совещании решили, что столичным властям проведение избирательных кампаний в Москве больше не доверят.

В самой мэрии Москвы информацию о претензиях федерального центра пока не комментировали.