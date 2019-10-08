Президент Ирака Бархам Салех призвал сограждан к национальному диалогу

Глава государства выступил за разработку дорожной карты по выходу из внутриполитического кризиса.

Масштабные волнения не стихают в Ираке уже больше недели. Они начались 1 октября, когда граждане республики выступили против нищеты, безработицы и коррупции. В некоторых городах, в том числе Багдаде, демонстрации сопровождались столкновениями с силами безопасности. С начала протестов погибли уже более 100 человек.