Z Архив новостей новости
5 1 6 16
07:47, 08 октября 2019

Президент Ирака Бархам Салех призвал сограждан к национальному диалогу

Глава государства выступил за разработку дорожной карты по выходу из внутриполитического кризиса.
Масштабные волнения не стихают в Ираке уже больше недели. Они начались 1 октября, когда граждане республики выступили против нищеты, безработицы и коррупции. В некоторых городах, в том числе Багдаде, демонстрации сопровождались столкновениями с силами безопасности. С начала протестов погибли уже более 100 человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 октября Поздравить…

5 262 6 6205 07.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Марк Захаров и его театр надежды Где взять силы и тем более откуда возьмутся надежды, которые необходимы для любых великих проектов, честно говоря, непонятно. Дракон увел-таки детей, как и заканчивался последний фильм Захарова…

5 93 6 29189 01.10
Kобщество, память, культура, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 407 6 30569 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 311 6 24085 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Светлана Прокопьева журналист

Семь лет за две страницы текста Мое уголовное дело – это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду…

5 220 6 70962 01.10
8читать ;смотреть
Kжурналистика, власть, терроризм, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От этой истории очень дурно пахнет Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом…

5 89 6 8848 07.10
Kсша, рф, политика, депутаты, задержания, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 75 6 9699 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

До конца вместе В день 7 октября близкие и друзья Владимира Путина будут отмечать его появление на свет. А другая часть страны — близкие, друзья Анны Политковской — будут склонять головы в день ее памяти…

5 92 6 13205 07.10
Kполитика, общество, путин, политковская, события
Блоги

+ В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком. При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба…

5 184 6 27497 07.10
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, путин, дети, события
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 124 6 19755 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Признайся, Федяров, сам все организовал? Но это не цензура, избави боже, цензура у нас запрещена Конституцией, сколько вам напоминать! Это просто тончайший художественный вкус, вполне простительный людям, которых двадцать лет держат в мокрых штанах…

5 137 6 76828 01.10
Kкниги, общество, мнения
Голосование
Устинову год условно — это…
5 51 6 15630 01.10
Блоги

«Замалчивание или искажение исторических событий показывают слабость правового государства» Обращение Анатолия Вилкова, академика РАХ, ответственного секретаря Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны к Владимиру Путину…

5 81 6 15641 05.10
Kистория, культура, минкульт, путин, события
Блоги

+ «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги Владимир Путин в компании Сергея Шойгу пособирал грибы в преддверии своего дня рождения, который он отмечает 7 октября…

5 309 6 60462 07.10
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Формула Штайнмайера. Ее точный текст и смысл Таким образом: «формула Штайнмайера» со стороны Украины была согласована и утверждена П.Порошенко и П.Климкиным; интерпретация «формулы Штайнмайера» президентом В.Зеленским не соответствует действительности…

5 175 6 34454 07.10
Kукраина, рф, политика, конфликты, зеленский, мнения
Блоги

+ Брифинг Владимира Зеленского о формуле Штайнмайера Брифинг Владимира Зеленского о формуле Штайнмайера Президент Украины заявил об устранении преград для проведения саммита в «нормандском формате»...

5 240 6 69832 01.10
8читать ;смотреть
Kзеленский, украина, трамп, события

Популярное за неделю

Новости

Официальный Киев видит три варианта развития ситуации вокруг Донбасса Придется или договариваться в рамках Минских соглашений, или тянуть время, или никогда не возвращаться к этой части государства

5 2 6 1557
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ничего близко в словах Прокопьевой нет, что является оправданием терроризма. Если эти слова нельзя говорить, то получается, что можно говорить только «вечернему мудозвону»...

5 87 6 82228 05.10
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Устинову год условно — это…
5 51 6 15605 01.10
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 386 6 251896 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ «В Москву свою езжайте…» «В Москву свою езжайте…» Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением…

5 233 6 219048 02.10
8читать ;смотреть
Kмедицина, общество, мнения, политика
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8100739
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4219206

Сегодня в эфире