Японские власти настаивают, что их суверенитет распространяется на острова в южной части Курил

Позиция Токио на этот счет не меняется и предположения об отказе от нее не соответствуют действительности, сказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в парламенте. Он заверил, что в последнее время в переговорах между Японией и Россией наметился прогресс. И в качестве примера назвал организацию чартерных авиарейсов на южную часть Курил для бывших жителей островов. Проблему островов Москва и Токио обсуждают в рамках переговоров по вопросу о мирном соглашении.