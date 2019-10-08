Японские власти настаивают, что их суверенитет распространяется на острова в южной части Курил

Позиция Токио на этот счет не меняется и предположения об отказе от нее не соответствуют действительности, сказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в парламенте. Он заверил, что в последнее время в переговорах между Японией и Россией наметился прогресс. И в качестве примера назвал организацию чартерных авиарейсов на южную часть Курил для бывших жителей островов. Проблему островов Москва и Токио обсуждают в рамках переговоров по вопросу о мирном соглашении.
2019-10-08T07:46:00+03:00
2019-10-08T07:48:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:46, 08 октября 2019
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