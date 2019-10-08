Сбербанк признал утечку данных 5 тысяч карт

До этого в кредитном учреждении говорили о двухстах пострадавших. Как рассказали представители банка, о новой утечке стало известно в ходе расследования в отношении их сотрудника. При этом они уверяют, что значительное количество карт, сведения о которых подозреваемый продал преступной группе, уже неактивно. Они перевыпущены и угрозы для средств клиентов нет.