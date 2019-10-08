Сбербанк признал утечку данных 5 тысяч карт

До этого в кредитном учреждении говорили о двухстах пострадавших. Как рассказали представители банка, о новой утечке стало известно в ходе расследования в отношении их сотрудника. При этом они уверяют, что значительное количество карт, сведения о которых подозреваемый продал преступной группе, уже неактивно. Они перевыпущены и угрозы для средств клиентов нет.
2019-10-08T07:46:00+03:00
2019-10-08T07:47:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:46, 08 октября 2019
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