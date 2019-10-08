Акции протеста экологических активистов стартовали в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и других крупных городах

Их проводит движение под названием Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»). Они хотят, чтобы власти объявили «климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию» и приступили к ее решению. Накануне они блокировали движение на главных улицах. Лондонская полиция задержала почти 300 демонстрантов. Количество задержанных в Антверпене приближается к сотне. Участники движения намерены протестовать на протяжении двух недель в 60 городах.