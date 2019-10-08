Министр иностранных дел Украины Пристайко обвинил Россию в желании сорвать встречу лидеров «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в желании сорвать встречу лидеров «нормандской четверки». В эфире украинского телеканала ICTV глава внешнеполитического ведомства сказал, что Москва заговорила о новом — третьем — условии, тогда как изначально были согласованы только два: прекращение огня и поддержание «хлебного перемирия» и согласование т.н. «формулы Штайнмайера». Теперь же, по словам Пристайко, российская сторона требует внести «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Тем временем, добавил министр, встреча «нормандской четверки» откладывается все дальше и дальше.