Сотрудники Росгвардии не нашли нарушений при задержании во время акции в Москве Павла Устинова

Актер ранее пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию Москвы на избиение бойцами национальной гвардии. Сам он обвинялся в применении насилия по отношению к омоновцу, в итоге Мосгорсуд назначил ему в качестве наказания год условно. Как рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников, представители Росгвардии прислали ему ответ после обращения к руководителю этой структуры Виктору Золотову.