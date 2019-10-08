Кубанский суд отпустил под подписку о невыезде участников конфликта со стрельбой на заводе «Кубанские деликатесы»

Полиция тем временем расследует дело по статьям о причинении телесных повреждений средней степени тяжести и причинении легкого вреда здоровью. На предприятии были задержаны семь человек. В минувшую пятницу вооруженные люди ворвались на территорию завода в Славянске-на-Кубани. В результате стрельбы пострадали три человека. В правоохранительных органах говорят, что причиной конфликта стал спор владельцев бизнеса.
2019-10-08T07:31:00+03:00
2019-10-08T07:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 08 октября 2019
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